Аудитория RuStore превысила 65 млн пользователей в месяц

По итогам октября 2025 года, ежемесячная аудитория RuStore достигла 65,5 млн пользователей, что составляет почти половину всех интернет-пользователей России.

© Ferra.ru

Об этом сообщил руководитель платформы Дмитрий Панкрушев на форуме «Цифровые решения». За год аудитория выросла в 1,5 раза, а число эксклюзивных пользователей — на 23%. Сейчас в каталоге более 85 000 приложений и игр от разработчиков из 70 стран.

По словам главы проекта, за три с половиной года RuStore превратился из стартапа в одну из ключевых платформ для распространения мобильных приложений в России. Он отметил, что рекордная аудитория подтверждает правильность стратегии команды.

Напомним, что RuStore продолжает расширяться и уже доступен на телевизорах, планшетах, медиаприставках и ридерах.