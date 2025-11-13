Экзоскелет из Death Stranding стал реальностью

Студия Kojima Productions совместно с китайской компанией Dnsys представила Z1 Exoskeleton Pro — настоящий экзоскелет, созданный по мотивам Death Stranding.

© Ferra.ru

Дизайн разработал художник Ёдзи Синкава, известный по играм Хидео Кодзимы. Цвета и маркировка повторяют эстетику проекта, но устройство — не просто сувенир. Оно реально помогает людям при ходьбе, снижая нагрузку на колени и перераспределяя вес тела.

По данным Dnsys, активный режим делает пользователя «на 20 кг легче», а встроенный ИИ помогает удерживать равновесие на лестницах и неровной поверхности. Время работы — до 4 часов, предусмотрена быстрая замена батареи.

© Dnsys

Z1 Exoskeleton Pro Death Stranding Edition поступит в продажу 2 декабря. Цену не раскрыли, но базовая версия стоит около $1500, поэтому лимитированная коллаборация, вероятно, будет дороже.