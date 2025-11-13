Энтузиасты портировали Xbox-режим из ROG Ally на любой ПК с Windows

Группа разработчиков создала утилиту Xbox Full Screen Experience Tool, которая позволяет активировать «геймерский режим» Windows 11. Ранее функция была эксклюзивна для Asus ROG Ally.

© Ferra.ru

Режим меняет интерфейс системы на более «консолеподобный» с оптимизацией производительности и поддержкой контроллеров. Инструмент автоматически проверяет сборку Windows, определяет тип устройства (ПК, ноутбук или портативная консоль) и вносит необходимые изменения в системные параметры.

После установки, пользователь может включить режим одной кнопкой и перезагрузить систему, после чего интерфейс Xbox и Xbox Game Bar работают в полноэкранном режиме без оболочки проводника.

© VideoCardz.com

Приложение распространяется как стандартный MSI-инсталлятор и позволяет быстро откатить изменения. Несмотря на удобство, утилита изменяет низкоуровневые настройки Windows, поэтому разработчики советуют использовать её с осторожностью.