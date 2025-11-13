AOC выпустила IPS-монитор с разрешением в двух режимах: 4K и FHD

Компания AOC представила 27-дюймовый монитор U27U3XD с двухрежимной системой отображения: 4K/144 Гц и Full HD/288 Гц.

© Ferra.ru

Модель входит в серию U3 Graphic Pro с IPS-панелью Master Screen. Монитор поддерживает 98% DCI-P3, 94% Adobe RGB, 100% sRGB, 10-битную глубину цвета и DisplayHDR 400. Максимальная яркость составляет 450 нит, время отклика — 4 мс, коэффициент контрастности — 2000:1.

Монитор оснащён USB Type-C 90 Вт, двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, USB-B, четырьмя USB 3.2 Gen1 и аудиовыходом 3,5 мм. Поддерживается KVM и настенный монтаж VESA 100×100 мм. AOC U27U3XD имеет технологии подавления синего света и мерцания для комфорта глаз.