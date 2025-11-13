Valve представила беспроводной VR-шлем Steam Frame

Компания Valve официально представила устройство Steam Frame.

В компании позиционируют новинку как беспроводной шлем виртуальной реальности с контроллерами, на котором будет работать вся библиотека Steam.

Производитель делает акцент на простоте использования. По утверждению вендора, у гаджета сбалансирован вес передней и задней частей и не потребуется предварительная настройка. Также заявлено быстрое возвращение к играм после выхода из спящего режима.

В комплекте поставляется беспроводной адаптер с частотой 6 ГГц с технологией Plug and Play, который предоставляет выделенный канал связи для обычной и VR-трансляции. По задумке инженеров, два радиоприемника обеспечат большую надежность соединения: один отдан для трансляции аудио и видео, а второй отвечает за подключение к Wi-Fi, что в теории должно исключить конкуренцию между линиями за пропускную способность.

В качестве оптики установлены кастомные блинчатые линзы - две ЖК-панели размером 2160 x 2160 пикселей, по одной для каждого глаза с частотой обновления от 72 до 144 ГГц. Указывается, что четыре монохромные камеры обеспечат отслеживание контроллера и шлема без необходимости калибровки, а наружные инфракрасные светодиоды позволят не снижать качество отслеживания даже в темноте.

Steam Frame Controllers представляют собой привычные устройства ввода своего класса. Помимо стандартных крестовины, кнопок АВХУ, стиков, триггеров и бамперов, в наличии емкостные датчики для отслеживания движения пальцев, которые обратно совместимы с играми SteamVR, в которых есть эта функция. Автономность "по паспорту" - около 40 часов от одной батарейки типа АА.

Подчеркивается, что на железном уровне Steam Frame - это ПК, который работает на SteamOS. Он построен на аппаратной платформе Snapdragon 8 Series и снабжен 16 Гб оперативной памяти.

На данном конфиге, по информации из анонса, будет возможен автономный запуск обычных и VR-игр без необходимости трансляции с ПК.

В SteamOS доступны все опции оболочки от Valve - быстрая приостановка и возобновление работы, облачные сохранения, установка собственных приложений, использование браузера и т. д.

У проектов, прошедших верификацию, появится маркировка Steam Frame Verified, вроде того, как это реализовано и со Steam Deck.

Старт продаж запланирован на начало следующего года. Стоимость не обозначена.