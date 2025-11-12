Valve представила еще одну консоль-ПК

Компания Valve представила новое поколение Steam Machine — компактный стационарный ПК с начинкой от AMD. Устройство поступит в продажу в начале 2026 года, цены станут известны позже.

Steam Machines работает на операционной системе Steam OS — как и Steam Deck — с возможностью установки Windows 11. Модель представляет из себя небольшой куб размером 16 см, которая примерно в шесть раз мощнее портативного ПК.

Устройство получило шестиядерный процессор AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и видеокарту AMD RDNA 3 с частотой 2,45 ГГц. В Steam Machine 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, а также 512/2048 ГБ встроенной памяти NVMe SSD с поддержкой высокоскоростного разъёма для подключения карт памяти microSD.

Гаджет также поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, а также технологии HDR, FreeSync и CEC. Максимальная поддержка вывода — разрешение экрана 4К при частоте 120 Гц.