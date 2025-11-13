Ремейк хоррора Fatal Frame 2 обзавелся датой релиза
Разработчик Team Ninja и издатель Koei Tecmo Games объявили, что Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake выйдет на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2 12 марта 2026 года.
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly — хоррор-адвенчура образца 2003 года. В центре сюжета — две сестры, оказавшиеся в заброшенной деревне, населенной призраками. Сражаться можно при помощи камеры-обскура.
Team Ninja улучшила визуальные эффекты, звук, управление, добавила новые локации и сюжетные ветки.