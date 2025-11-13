В ноябре в PS Plus добавят GTA 5, Pacific Drive и The Talos Principle 2
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 18 ноября абонентам сервиса станут доступны восемь новых тайтлов, а обладатели Premium дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tomb Raider: Anniversary.
Так, вернётся GTA 5, которая уже была в подписке ранее. Среди главных игр месяца также выделяются головоломка The Talos Principle 2, хоррор Still Wakes the Deep и адвенчура Pacific Drive.
Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2025 года:
- Grand Theft Auto V;
- Pacific Drive;
- Still Wakes the Deep;
- Insurgency: Sandstorm;
- Thank Goodness You’re Here;
- The Talos Principle 2;
- Monster Jam Showdown;
- MotoGP 25.