PlayStation 5 продается в количестве 1,3 млн в месяц

Sony сообщила, что по всему миру продано более 84 миллионов консолей PlayStation 5, включая 3,9 миллиона устройств, реализованных в последнем квартале. PS5 не просто обошла Xbox Series X|S – она превзошла совокупные продажи всех поколений консолей Xbox, когда-либо выпущенных Microsoft.

© MobiDevices

Согласно финансовым результатам за три месяца, завершившимся 30 сентября 2025 года, за этот период было отгружено 3,9 млн PS5 – на 0,1 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные подтверждают неизменную популярность консоли почти через пять лет после её выхода.

Помимо продаж оборудования, японская корпорация отметила, что за квартал получила операционную прибыль в 429 млрд иен ($2,8 млрд) при выручке 3,1 трлн иен ($20 млрд). Среди других значимых показателей – 119 миллионов активных пользователей PlayStation Network в месяц, что на три миллиона больше, чем годом ранее.

Продажи игр для PS5 и PS4 за квартал составили 80,3 миллиона копий, из которых 6,3 миллиона пришлись на проекты сторонних разработчиков (на миллион больше, чем в прошлом году). Продажи цифровых версий продолжают расти, составляя 72% от общего объёма.

Выход PlayStation 5 в конце 2020 года совпал с пиком пандемии COVID-19, что вызвало острую нехватку комплектующих и, как следствие, ограниченную доступность консоли в рознице. Хотя запуск оказался успешным, ситуацию осложнили перекупщики, продававшие устройства по завышенным ценам. Дефицит начал снижаться лишь спустя примерно полтора года.