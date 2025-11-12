Как найти лампочки в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders повседневные предметы и мусор, которые кажутся бесполезными, на практике нередко оказываются очень ценными. Лампочки, необходимые для одной из фаз долгого квеста экспедиций — один из таких предметов. Портал PC Gamer рассказал, как их найти.

Лучшие места для поиска лампочек — это две машины на южной стороне электрической подстанции и рядом с лифтом в генераторной на карте Dam Battlegrounds. Для того, чтобы найти их, нужно будет взломать капоты машин, точно так же, как со ржавыми шестеренками.

Если говорить точнее, на электрической подстанции машина стоит между сломанным забором и самим зданием на юге. Если вы не уверены, где находится подстанция — она на юге карты Dam Battlegrounds. А карта на поверхности генераторной всего в паре шагов на юго-восток от лифта, рядом с заброшенными автобусами.

Непонятно, почему, но именно в этих двух машинах необычайно часто встречаются лампочки. Почти всегда можно найти как минимум одну, а то и две. Итого при повторных визитах вы можете набрать необходимое количество лампочек за четыре или пять забегов. Недостаток лишь в том, что обе локации, по сути, находятся на противоположных сторонах карты. Поэтому будьте готовы к марафону.