Российский обзорщик перечислил 30 лучших игровых ноутбуков

На YouTube-канале "ТехноМакс" рассказали, на какие модели ноутбуков для геймеров сейчас стоит обратить внимание.

© Ferra.ru

Лучшие ноутбуки на RTX 5050

MSI Cyborg 15. Он тонкий и лёгкий, но при этом шумный и у него ограничение для видеокарты в 45 Вт.

Machenike Star 16 Pluto. Это более производительный ноутбук с более ярким экраном, видеокартой с потреблением до 100 Вт. Он в целом примерно на треть быстрее, чем MSI выше.

Лучшие ноутбуки на RTX 5060

ASUS TUF Gaming FX608JM-RV048. У него хороший цветовой охват, но разрешение Full HD. Также эта модель имеет довольно быстрый процессор, высокую автономность. Он на самый тихий и не самый холодный, но за 96 тысяч рублей это хороший выбор.

Gigabyte Gaming A16. Эта модель оснащена более быстрым процессором, у неё более тонкий корпус. Также это один из самых тихих ноутбуков в этом рейтинге. Из недостатков - ограничение мощности видеокарты до 85 Вт, поэтому в играх он медленнее на 10-15%.

ASUS TUF Gaming FA808UM-S8030. У него быстрая видеокарта на 115 Вт, довольно мощный процессор, так что вы получите максимальную производительность в играх.

MSI Katana 17 HX. Отлично подходит для киберспорта, а вот для работы нет из-за экрана Full HD. Также у этой компании есть полноценная сервисная поддержка в России.

MAIBENBEN X16B Atomic Heart. Ноутбук для поклонников игры Atomic Heart. Здесь стоят мощные процессор и видеокарта, экран высокого разрешения с высокой частотой обновления.

Варианты, которые можно заказать из Китая

MECHREVO Kuang Shi X. У этой модели быстрые процессор и видеокарта, яркий дисплей. Но вот с ремонтом могут возникнуть в РФ проблемы.

Lenovo Legion Y7000 2025. Лёгкий, быстрый и комфортный в работе ноутбук за свою цену.

MSI Crosshair A17 HX. Модель с экраном 17", быстрым процессором, хорошим экраном, высоким разрешением.

Lenovo Legion PRO 5i Y9000P 2025. Подойдёт тем, кто профессионально занимается видеомонтажом и 3D-моделированием.

Лучшие ноутбуки на RTX 5070

Thunderobot Range 16 Max. У него не самый быстрый процессор, но зато яркий экран с разрешением 2К, видеокарта с мощностью до 115 Вт.

MSI Crosshair A16 HX. У этого ноутбука по сравнению с предыдущим быстрее процессор, ярче экран, более высокая частота обновления, сразу 32 ГБ оперативной памяти. За 120 тысяч рублей (со скидкой) это отличный выбор.

Lenovo Legion R7000P. Подходит для профессиональной работы. Заказывать его имеет смысл только из Китая.

Acer Predator Helios Neo 16S. Ещё более интересный вариант для профессиональных задач. Тонкий и лёгкий ноут с очень мощными процессором и видеокартой.

© ТехноМакс

Лучшие ноутбуки на RTX 5070 Ti

MSI Vector 16 HX AI. У него хороший процессор, хорошая видеокарта с мощностью до 145 Вт, отличные производительность и экран.

Acer Predator Helios Neo 16. Он обладает топовым процессором, 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 2 ТБ.

Thunderobot Gravity 16 Max G5. С точки зрения игровой производительности разницы между ним и Acer выше нет.

ASUS ROG Strix G16. Оперативной памяти здесь 16 ГБ, SSD на 1 ТБ. При этом он имеет хороший быстрый процессор. Приобрести со скидкой его можно на маркетплейсах.

MECHREVO Jiaolong 16 Pro. Этот ноутбук имеет быстрый процессор, хороший экран на 2,5К. Это отличный выбор с доставкой из Китая, если заказывать на Ozon.

MECHREVO Canglong 16 Ultra. Интересная модель с очень ярким экраном, возможностью использовать водяную систему охлаждения, очень высокой частотой обновления.

ASUS ROG Strix G18. У него быстрый процессор, но ОЗУ на 16 ГБ и SSD на 1 ТБ. Речь идёт именно о версии из Китая.

Лучшие ноутбуки на RTX 5080

MSI Vector 16 HX AI. У этой модели хороший дисплей, довольно скромная конфигурация и при этом цена 207 тысяч рублей на маркетплейсах.

Thunderobot Zero 16 Ultra. У него яркий экран, высокие яркость и точность, 360 Гц максимальной частоты.

Aorus Master 16 BYH. Его можно найти в DNS.

Из Китая можете присмотреться к Colorful Jiangxing X18 Max. У него большой экран, хорошая автономность. Ещё один вариант - Lenovo Legion PRO 7i Y9000P.

Лучшие ноутбуки на RTX 5090

В этой категории только один достойный ноутбук - ASUS ROG Strix SCAR 18. На маркетплейсе его можно найти за 301 тысячу рублей.