В Kingdom Come: Deliverance 2 появился баг с пропажей вещей

Разработчики из Warhorse Studios предупредили, что в Kingdom Come: Deliverance 2 появился серьёзный баг с пропажей предметов Индржиха. Он проник в игру с обновлением 1.5, которое вышло вчера вечером вместе с финальным дополнением Mysteria Ecclesiae и было призвано исправить разнообразные ошибки.

© кадр из игры

Суть бага в том, что вещи на стене в кузнице могут исчезать при перемещении между разными локациями. Пока в Warhorse дали два совета. Те, кто уже пострадал от бага, могут лишь загрузить предыдущее сохранение до перехода в новую локацию. Остальным нужно снять предметы со стены и положить в другое место — после этого можно спокойно отправляться в новые приключения.

В студии уже вовсю трудятся над исправлением ошибки. Игроков благодарят за терпение. При этом в комментариях подчёркивают, что вещи могут исчезнуть со стены и при быстром перемещении, и при простом выполнении заданий. Остаётся надеяться, что Warhorse быстро исправит проблему. А пока же нетерпеливые геймеры спешат снять драгоценные пожитки со стены и разложить их по сундукам.

Напомним, что с января Warhorse Studios будет трудиться над новой RPG. А дилогия Kingdom Come: Deliverance тем временем продаётся с крупными скидками. Это касается и «королевского» издания, куда вошла вся троица сюжетных DLC.