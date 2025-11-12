Microsoft выпустила обновление для лишившейся поддержки Windows 10

Microsoft развернула экстренное обновление KB5071959, устраняющее баг, из-за которого пользователи Windows 10 не могли зарегистрировать свои устройства в программе платных расширенных обновлений безопасности (ESU). Об этом говорится на сайте поддержки компании.

© Газета.Ru

После установки патча пользователи получают возможность корректно пройти регистрацию в ESU, после чего устройства начинают автоматически получать обновления через «Центр обновления Windows».

Для подключения к Consumer ESU пользователям нужно выполнить в «Центре обновления Windows» поиск доступных обновлений, установить обновление KB5071959 и перезагрузить систему, после чего запустить мастер регистрации Windows 10 Consumer ESU. После подтверждения регистрации снова проверить обновления, установить актуальный ежемесячный патч безопасности и перезагрузить устройство.

Параллельно Microsoft выпустила и первое обновление в рамках программы ESU — пакет KB5068781. Он доступен в ручном режиме через «Центр обновления Windows». После его установки Windows 10 ESU обновляется до сборки 19045.6575, а Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — до 19044.6575.

