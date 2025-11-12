Босс CD Projekt назвал две линии сюжета «Ведьмака 2» пустой тратой ресурсов

Один из генеральных директоров CD Projekt Адам Бадовски в свежем интервью погрузился во времена разработки игры Ведьмак 2: Убийцы королей. Ролевой экшен до сих пор любим многими фанатами за развилку, которая кардинально меняет сюжет игры и цели Геральта в ходе прохождения. Однако вряд ли в будущем разработчики вернутся к подобной концепции.

© кадр из игры

По мнению Бадовски, одним из самых больших отличий второй и третьей частей «Ведьмака» стала структура игр. В The Witcher 2 можно пойти по одной ветке развития сюжета и увидеть другую лишь при повторном прохождении. Это «круто» с точки зрения игрока, но для разработчиков подобный подход — «пустая трата ресурсов».

В случае с «Ведьмаком 3», где акцент был сделан на открытом мире, Бадовски моментально понял — подход с кардинально отличающимися линиями сюжета не сработает. Вместо этого в CD Projekt RED сосредоточились на том, чтобы «великая история» Геральта из Ривии могла сосуществовать со свободой игроков.

Причём сохранение проработанного сюжета было «важным моментом» для разработчиков. Всё дело в многочисленных сравнениях новинки с The Elder Scrolls 5: Skyrim. До релиза «Дикой Охоты» мало кто из игроков верил, что CD Projekt RED удастся совместить как открытый мир, так и продуманную историю.

CD Projekt сравнивала «Ведьмака 3» с «Игрой престолов» и Skyrim ради заключения партнёрств

Из слов Адама Бадовски становится ясно, что в случае с будущим «Ведьмаком 4» игрокам стоит ждать возвращение сильных сторон третьей части. Это открытый мир и множество мелких решений в диалогах, которые не повлияют на глобальный сюжет, но создадут чувство выбора и контроля над историей. Причём дизайнером квестов игры стал ветеран Kingdom Come: Deliverance.