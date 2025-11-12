Глава Epic Games назвал плюсы ИИ на фоне негативного обзора ARC Raiders

На днях западное издание Eurogamer стало героем множества обсуждений из-за публикации негативного обзора ARC Raiders, который испортил средний балл шутера. Ситуация не обошла стороной главу Epic Games — Тим Суини встал на защиту игры, в которой применяется искусственный интеллект для озвучивания.

© кадр из игры

По мнению Суини, в той же озвучке нейросети могут подарить больше возможностей. Например, для создания «бесконечных» диалогов, которые зависят от контекста. При этом актёры не должны остаться без работы и денег — ИИ-озвучка будет не просто использовать их голоса, а «настраиваться» ими индивидуально.

«Я всегда считал, что заранее написанные строки с фиксированными диалогами сильно ограничены. […] Генерация диалогов при помощи искусственного интеллекта, а также индивидуальность и настройка человека могли бы полностью преобразить игры», — грезит Суини.

Если говорить об ИИ в глобальных масштабах, то за пределами озвучивания нейросети могут повысить производительность труда «в несколько раз» в зависимости от области применения. Суини уверен, что негативный образ технологий зачастую распространятся «по политическим соображениям».

Также Суини вернулся к обзору ARC Raiders, который относится к ИИ «пессимистично». Глава Epic Games решил привести «оптимистичные» контраргументы. Разработчики всегда соревнуются друг с другом в создании качественных игр. Поэтому использование нейросетей, повышающих производительность, лишь подстегнёт конкуренцию, а не приведёт к сокращениям. Игры в свою очередь должны стать «качественнее».