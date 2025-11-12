Valve может готовить крупный анонс, намекают инсайдеры

За последние сутки активизировалось сразу несколько инсайдеров, которые намекают на мощнейший анонс в ближайшее время. Если учитывать недавние слухи о подготовке трейлера Half-Life 3 и призыв ждать ноября, всё сводится именно к этому — Valve может анонсировать новые приключения Гордона Фримена.

© кадр из игры

Естественно, относиться к этому нужно с весомой долей скептицизма. Однако инсайдер Kurakasis, неоднократно раскрывавший детали будущих игр, призвал Гейба Ньюэлла «сделать это» — очевидный намёк на скорый анонс. А Джез Корден оставил немногословное послание: «Большая неделя». И речь совсем не про анонс портов игр Xbox для Switch 2…

Есть и более конкретные заявления. Например, сооснователь XboxEra Ник «Shpeshal_Nick» Бейкер уже на следующей неделе ждёт анонс, масштаб которого сможет затмить GTA 6. Если верить расследованию фанатов, в период с 18 по 29 ноября намечен анонс Half-Life 3.

Блогер Moore’s Law Is Dead, который специализируется на «железе» и утечках консолей, призвал поклонников Valve «читать новости» в ближайшие часы. Речь велась о «примерно 16-ти часах» от публикации оригинального поста, поэтому новости могут последовать где-то в 21:00 МСК. Также блогер ответил на теорию одного из игроков. Анонс будет либо «непримечательным», либо «невероятным» — третьих вариантов не дано.

Простые игроки остаются в недоумении, а кто-то и вовсе считает, что перечисленные выше инсайдеры просто пытаются привлечь к себе внимание. А среди теорий о возможных анонсах Valve мелькает не только Half-Life 3, но и Steam Frame. Корпорация зарегистрировала эту торговую марку в начале сентября — она может относиться к новому шлему виртуальной реальности.