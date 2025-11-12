Дополнение Thrones of Blood для Age of Wonders 4 понравилось фанатам

Стратегия Age of Wonders 4 получила дополнение Thrones of Blood, посвящённое вампирам. Судя по первым отзывам, с тематикой разработчики угадали.

Фанаты всего мрачного, готического и кровососущего остались очень довольны увиденным. Именно отличный стиль выделяют во многих положительных отзывах. Сейчас в Steam не так много рецензий. Рекомендуют дополнение 85% геймеров. Помимо общей стилистики, фанаты похвалили сюжет DLC и реализацию механик, отражающих суть вампиризма. Например, влияние солнца на тёмную армию.

При этом в негативных отзывах пишут о критических ошибках, которые приводят к вылету игры. Также упоминают недостаток нового контента и недостаточную уникальность вампиров-правителей.

Выход DLC ненадолго подогрел интерес к стратегии, и онлайн подскочил выше семи тысяч, однако довольно быстро опустился до рутинной отметки примерно в три тысячи человек.

Что до содержания дополнения, оно добавляет новый тип правителя «Древний вампир», уникальное дерево умений, возможность построить собственный вампирский замок и обратить новых подданных. Также в стратегии появились три новые книги: кровавого обряда, мучений и багряного владычества. Новый сюжетный контент и точки интереса на карте, а ещё опасных диких существ.