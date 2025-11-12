Как «Ведьмак 3» заполучил своего Эмгыра в лице звезды «Игры престолов»

CD Projekt Red в интервью PC Gamer рассказала о том, как «Ведьмак 3: Дикая Охота» заполучил Чарльза Дэнса («Игра престолов». Корона»). Известный британский актёр сыграл императора Нильфгаарда Эмгыра вар Эмрейса.

© кадр из игры

Новость о пополнении каста раскрыли особым образом — с обратным отсчётом на сайте, который, как мы помним, предназначался для чего-то другого. Сама CDPR уже и не помнит, что это было. Изначальный анонс отменили, а расстраивать фанатов и портить собственный имидж не хотелось.

К счастью, «бомбу замедленно действия» удалось обезвредить с помощью Дэнса. Но актёр не был каким-то «запасным вариантом» или главной целью. Да и сами разработчики «не имели чёткого представления о том, что Эмгыра должен играть именно актёр AAA-уровня».

Всё началось с того, что в CDPR прозвучала идея найти большую звезду и выдать этот новый анонс за обещанный старый. А уже затем разработчики устроили поиск подходящего таланта из доступных им на тот момент кандидатов. Постепенно они остановились на роли Эмгыра и выбрали для неё Чарльза Дэнса. Весь процесс, включающий принятие решений и проведение переговоров, занял где-то 48 часов.

«Идея принадлежала одному из наших коллег из отдела развития бизнеса, у которого был контакт в сфере управления талантами. А затем пара писем, пара звонков с вопросами: „Кто свободен?“, „Что подходит?“, „Какие роли?“. Ну, если нам нужен актёр уровня ААА, мы хотим, чтобы у него была значимая роль. Не обязательно с точки зрения масштаба, но с точки зрения важности для сюжета, мира и так далее. В итоге мы остановились на роли Эмгыра и выбрали для неё Чарльза Дэнса».

В итоге всё закончилось очень даже хорошо. Борис Пугач-Мурашкевич, директор по адаптации текста на английский язык в «Ведьмаке 3», шутит, что CDPR тогда смогла «взломать время и пространство, чтобы всё выглядело продуманно и гладко».

В этом году культовый ролевой экшен о Геральте из Ривии отпраздновал 10 лет.