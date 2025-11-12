Sony представила игровой монитор PlayStation с зарядной станцией для контроллера

В рамках презентации State of Play Japan компания Sony анонсировала не только игровые проекты, но и фирменный монитор под брендом PlayStation. Устройство ориентировано на пользователей консолей PS5 и ПК и станет частью игрового продуктового портфеля компании.

© Газета.Ru

Монитор получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560х1440 пикселей (QHD) и частотой обновления 240 Гц. Среди заявленных технологий — Auto HDR Tone Mapping для автоматической настройки динамического диапазона и поддержка переменной частоты обновления VRR. Модель также оснащена выдвижным модулем зарядки для геймпада DualSense, что подчеркивает консольную направленность устройства.

Дизайн выполнен в стилистике PlayStation 5: передняя часть и подставка — в черном цвете, задняя панель — в белом. В набор интерфейсов вошли HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Дополнительно предусмотрены встроенные динамики и поддержка настенного крепления стандарта VESA.

Выход монитора на рынок запланирован на 2026 год. На старте устройство будет доступно в США и Японии. Стоимость и точные сроки начала продаж Sony будут объявлены позже.

Ранее был представлен миниатюрный и мощный игровой компьютер Thunderobot.