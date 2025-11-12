Ремейк Dragon Quest VII, Fatal Frame II и дополнение к Nightreign: что показали на State of Play

Ночью с 11 на 12 ноября прошла внезапно анонсированная презентация State of Play, причем она отличалась от прочих не только неожиданностью даты. На этот раз Sony представляла игры, разработанные в Японии и других странах Азии. Рассказываем о самом интересном с презентации.

Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix открыла презентацию свежим трейлером ремейка Dragon Quest VII. Ролик отлично продемонстрировал новую графику, как в катсценах, так и в живом геймплее, а также показал обновленные боевые механики. Релиз игры намечен на 5 февраля 2026.

Inkonbini: One Store. Many Stories

Инди-проект Inkonbini, посвященный будням обычного сотрудника японского конбини (круглосуточного магазина продуктов), наконец получил окно релиза — апрель 2026. Игроку предстоит хлопотать о маленьком, уютном магазинчике, обслуживать клиентов и попутно знакомиться с жителями небольшого городка.

Coffee Talk Tokyo

Серия визуальных новелл Coffee Talk оставляет Сиэтл и тоже отправляется в Японию. В Coffee Talk Tokyo игроков ждут множество новых персонажей из японского фольклора и обычных людей, чьи истории можно будет узнать за чашкой кофе — традиционный для серии геймплей не претерпит радикальных изменений. Игра выйдет 5 марта 2026.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly

Ремейк Fatal Frame II также получил новый трейлер, посвященный сюжету, загадке деревне Минаками и главным героиням игры — близняшкам, которым предстоит раскрыть тайну древнего ритуала. Помимо этого, авторы официально объявили дату релиза: Crimson Butterfly выйдет 12 марта 2026.

Never Grave: The Witch and The Curse

Проект от издательского подразделения студии PocketPair, разработчика Palworld. Never Grave расскажет историю маленькой ведьмы и ее проклятой шляпы, способной поднимать побежденных врагов из мертвых. Разработчики описывают игру как roguelite-метроидванию, которую, к тому же, можно будет пройти в кооперативе на 4 игроков. Never Grave: The Witch and The Curse выйдет 5 марта 2026.

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows

Наконец, главной премьерой презентации был внезапный анонс большого платного дополнения для Elden Ring Nightreign. The Forsaken Hollows добавит в игру абсолютно новую карту, множество новых врагов, играбельных персонажей, оружия и, конечно же, боссов. Так, в Nightreign появятся не только противники из Shadow of the Erdtree, но и сэр Арториас — возможно, один из самых узнаваемых боссов оригинальной Dark Souls. Причем релиза не придется ждать долго: дополнение станет доступно уже 4 декабря.