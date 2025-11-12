Босс EA должен получить свыше 105 миллионов за становление частной компанией

В сети обратили внимание на отчёт Electronic Arts, который компания подготовила специально для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В документе перечисляются «потенциальные выплаты и льготы», которые руководство получит в связи с выкупом собственных акций за 55 миллиардов долларов и становлением EA частной компанией.

© EA

Суммы оказались немаленькими. Естественно, больше всего должен получить Эндрю Уилсон — генеральный директор Electronic Arts, который сохранит свой пост после завершения сделки. Для него подготовили капитал в более чем 105,9 миллиона долларов. В случае увольнения к выплате прибавится более 12,4 миллиона долларов «наличкой». Гигантские деньги, на которые можно было бы сделать парочку игр уровня Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Clair Obscur: Expedition 33.

Оставшаяся четвёрка управленцев должна получить гораздо более скромные суммы (но всё ещё немаленькие). Например, запланированная выплата для президента развлечений и технологий Лоры Мили превысит 44,4 миллиона долларов. На финансового директора Стюарта Кэнфилда выделили почти 33,5 миллиона, а юридический директор Джейкоб Шатц и главный кадровый специалист Мала Синг должны получить чуть более 24,6 миллиона долларов каждый.

Денежки должны быть перечислены управленцам после завершения сделки и уходу EA с биржи. Это произойдёт в случае одобрения всеми регулирующими органами в первом квартале 2027 финансового года.