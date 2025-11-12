Монитор Digma Pro Vision S внутри оказался Самсунгом за меньшие деньги

Я, хоть и обзорщик, но тоже, как и вы, не особо вникал, что там в сфере дорогих мониторов происходит. Потому что, ну а чо там вникать? Есть Samsung, есть LG, есть тайваньские бренды, а остальное, вроде бы, мусор. Но можете ли вы представить, чтобы в смартфонах Samsung взял и разрешил продавать снятый им уже с производства «предпоследний флагман» Galaxy S24 Ultra по сниженной цене всем желающим брендам? И я не могу. А ведь Digma Pro Vision S — это буквально такой случай, только в мире мониторов.

Если вам лень читать технический разбор полностью и нужны ответы на вопросы, возникшие после «затравки» к статье, то вот вам тезисно:

Да, прикиньте, это монитор Digma Pro, у которого от Digma Pro только название, подставка и, может быть, дизайн. А дисплейная матрица — QD-OLED Samsung (26.5”, 2560x1440, 360 Гц) предпоследнего поколения (поэтому и сравнивал в аннотации это с Galaxy S24 Ultra — этот смартфон тоже не «последний писк моды», но всё ещё лучше подавляющего числа продающихся мобильников. И, также, как iPhone 15 Pro Max слабо отличается от 17 Pro Max, а Samsung S24 Ultra по камерам почти такой же, как S25 Ultra, это «первое позднее поколение QD-OLED матрицы» в Digma Pro Vision S — практически то же самое, что и «массовое второе поколение QD-OLED» в MSI MPG, Dell, Gigabyte Aorus и даже некоторых мониторах Samsung. Ещё приятнее (и удивительнее), что и подвоха никакого нет — матрицу ничем не испортили, работает «на все деньги».

Понятное дело, из Китая можно мониторы с такой же матрицей притащить дешевле (без гарантии, с таможенной пошлиной, но дешевле). Но из сетевой розницы РФ Digma Pro Vision S — прям очень приятный монитор с максимальными яркостью/контрастностью/скоростью отклика и идеальной цветопередачей. Это не заслуга Digma Pro по факту, а заслуга матрицы Samsung. А заслуга Digma Pro — в том, что в сетевых магазинах только этот монитор стоит 70 тысяч рублей, а конкуренты — на 10-20 тысяч рублей дороже. А что-то уровнем выше — 110+ тысяч рублей.

Всё, дальше можете не читать, дальше будет технический разбор характеристик, сравнения с конкурентами, нюансы и т.д.

Характеристики

Модель Digma Pro Vision S Диагональ 26.5” Тип матрицы Samsung QD-OLED Gen. 3 Разрешение 2560x1440 Тип поверхности Глянцевая антибликовая Глубина цвета 10 бит Соотношение сторон 16:9 Максимальная заявленная яркость подсветки 1000 кд/м2 Частота вертикальной развёртки 360 Гц Технология адаптивной частоты развёртки NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Контрастность 1500000:1 Поддержка HDR да Время отклика 0.03 мс (GTG) Звук 1x выход 3.5 мм, встроенных динамиков нет Интерфейсы 1x DisplayPort 1.4 (2560x1440 до 360 Гц) 2x HDMI 2.1 (2560x1440 до 360 Гц) 1x USB-C 3.1 (2560x1440 до 360 Гц) 1x USB-B 3.0 2x USB-A 2.0 Потребляемая мощность в работе 68 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме ~0.5 Вт Габариты с подставкой 610.7x567x2x310x9 мм Масса Размер крепления VESA 5.5 кг Комплектация Подставка, блок питания 180 Вт, кабель DisplayPort, крепежные винты, адаптеры (проставки) крепления VESA Дополнительно Можно подключать ноутбуки и др. устройства к USB-C монитора (зарядка мощностью до 65 Вт) Доступен поворот в вертикальную ориентацию дисплея Наклон от -5° до +20° Цена в сетевой рознице РФ 70 тысяч рублей

Внешний вид

Блин, как обычно, вспомнил о том, что нужно сказать пару слов о коробке, уже когда отфоткал монитор. Поэтому вот вам иллюстрация из обзора на i2hard.ru — можете его тоже прочитать для полноты картины, у ребят отличные тесты.

Какой-то особой красотой упаковка не блещет (да и не надо), я её фотку разместил для того, чтобы предупредить — упаковка крупная (по высоте, длине и ширине — будто там не 27” монитор внутри, а 32”), широкая (будто внутри два монитора) и тяжёлая, будто тащите 55” телик. И после распаковки становится понятно, почему — монитор металлический, блок питания огромный. Благо, на коробке хотя бы прочная ручка есть, чтобы донести его с комфортом, если вы общественным транспортом его будете тащить домой.

В комплекте подставка, здоровенный тяжёлый блок питания на 180 Вт, как у флагманских игровых ноутбуков, кабель DisplayPort 1.4 (да, сразу подходящий под 2560x1440 360 Гц монитора) и кабель USB-A – USB-B, чтобы протянуть его от системника к монитору и после этого получить возможность втыкать флешки-мышки-геймпады, HDD/SSD в USB-разъёмы самого монитора, а не тянуться по таким вопросам к системному блоку. Собирается всё просто, отвёртка не понадобится.

Сам монитор (дисплейная панель) сделан супер-тонким и металлическим (металлическая задняя основная панель, металлическая ножка), а вся схемотехника вынесена в чуть выступающий сзади пластиковый короб. К этому же коробку в кругляш с металлическими элементами крепится ножка, в сзади чуть внизу расположены разъёмы.

Это такая уловка, чтобы «посмотрите, какой тонкий монитор!», хотя он в определённом месте сзади толще (это как в шутеечках про обман Apple о том, что iPhone Air самый тонкий). Но, как говорил MC Вспышкин — «эффект достигнут», заднюю пластмассовую нашлёпку вы видеть вряд ли будете, а тончайшие боковины монитора — будете наблюдать регулярно. И радоваться такому дизайну.

Хотя, если таки монитор будет стоять у вас не у стены и задняя панель будет видна, Digma Pro влепили на неё RGB-подсветку. Мы, обзорщики, всегда хихикаем на презентациях, когда менеджеры Digma Pro говорят «мы разрабатываем свои устройства» — мол, «да чё вы там разрабатываете — и так понятно, что готовое из Китая заказываете под свой бренд». Но вообще, конструкция ножки и кругляш подсветки напоминает другие мониторы Digma, так что общие черты внешки у их продукции есть. Ну, не знаю, может просто завод один и тот же исполняет это, не суть.

Подсветка сзади кругляшом и по бокам, близ к боковым граням дисплея. Яркая, красивая (но если не нравится, можно отключить через меню настройки дисплея). Ножка регулируется в очень широких пределах — можно и поднять монитор высоко, либо снизить почти до уровня стола, наклонить вперёд, наклонить назад, повернуть монитор вертикально (в «смартфонную» ориентацию дисплея, так сказать). Сзади на ножке есть крюк для того, чтобы протянуть сквозь него кабель питания и кабели DisplayPort/HDMI. И есть выдвижное крепление для наушников вверху.

Вроде мелочи, под них переучиваться, да и не то, чтобы очень нужны, но по факту всё это вместе даёт впечатление, что проделана абсолютно вся возможная работа: металла во внешности много, регулировки отличные, допы приятные есть, крепление VESA 100x100 тоже присутствует. Я даже не могу придумать, чего тут может не хватать в конструкции.

Все разъёмы сзади: во главе тут DisplayPort 1.4, конечно, пара HDMI 2.1 на подтанцовке (тоже полноценные, 2560x1440 360 Гц поддерживают — в топовых 4K-мониторах, например, обычно HDMI по максимальной частоте/разрешению/цветопередаче уступают ДисплейПорту), два USB 3.0, выход на наушники/колонки 3.5 мм. И, что важно, USB-C, который не просто USB-C, а ещё и с поддержкой зарядки Power Delivery 65 Вт (именно для этого в комплекте к монитору и поставляется здоровенный блок питания — он запитывает не только сам монитор, но и вот этот «зарядник в мониторе», чтобы можно было ноутбук подключать к монитору, выводить изображение по DisplayPort и одновременно ноут подзаряжать).

KVM тоже поддерживается. Это такая функция, чтобы вот вы, например, подключили в USB монитора клавиатуру и мышь, а у вас к DisplayPort полноразмерному подключен настольный ПК (и к настольному же ПК подключен USB-B, чтобы эта клавиатура и мышь, подключенные в монитор, компьютером опознавались и работали, будто они напрямую в системник воткнуты.

И у вас, например, ко второму DisplayPort в USB-C подключен ноутбук. Работаете за компом (выбран видеовыход DisplayPort в мониторе) — клавиатура и мышь работают с десктопом. Переключились на видеовыход USB-C в мониторе — эта же клавиатура и мышь могут управлять ноутбуком. То есть вам не нужно перетыкать кабель USB-B – USB-A, воткнутый в настольный комп, в ноутбук для того, чтобы подключенные к монитору клавиатура + мышь управляли ноутом.

Вообще, насчёт флешек или HDD/SSD я даже и не знаю… тянуться к задней панели монитора кабы не сложнее, чем к системнику. Но вот клавиатуру и мышь сзади подключить «раз и навсегда» можно, да. Хотя клавиатуре и мыши хватило бы и USB 2.0, а не 3.0. Но ладно, не как что-то плохое.

Меню

Меню настраивается джойстиком на нижней панели. Какой-то «прикольной полупрозрачной графики», как в Самсунгах каких-нибудь или Асусах, тут нет (хотя её нет и в мониторах Gigabyte Aorus, например), но все функции в наличии. И несколько режимов цветопередачи — от «для работы и обработки фото/видео, чтобы морды не были красными, когда люди будут на своих компьютерах/ноутбуках отснятый материал смотреть». И для «чтобы сочно-ярко выглядело всё, как на экранах дорогущих смартфонов/топовых телевизоров.

Есть даже готовый режим «Mac View», то есть одним нажатием разрешение и цветопередача подстраиваются под MacOS, чтобы экран не бесил вас отличиями в цветности в сравнении с вашим MacBook и оба экрана выглядели одинаково, отличаясь только по размеру.

Есть немного читерский режим Game Rush, который чуть подсвечивает тёмные места в играх, чтобы вам удобнее было пристрелить «крысу», спрятавшуюся в Counter-Strike 2/Battlefield 6 где-то в тёмном углу.

Есть поддержка G-Sync/FreeSync (понятное дело, работает только через DisplayPort), есть «картинка в картинке» (чтобы одновременно с ноута и консоли изображение видеть. Или с ноута и ТВ-приставки. Или консоли и ПК.

Устранение мерцания Flicker-free тоже есть, режим отображения для консолей (уменьшение input-lag, то есть задержки, по HDMI 2.1) в наличии.

Короче, меню с виду неказистое и не выглядит «дорого», но все опции в наличии. Так-то и лезть в него вы часто не будете. Тут как с Wi-Fi роутером: один раз настроили раз и навсегда — и пользуетесь.

Замеры

Дисплей Digma Pro Vision S, как и других QD-OLED мониторов, называют глянцевым, но… вживую это не совсем тот глянец, как в недорогих OLED-теликах, где, подойдя вплотную, вы на включенном дисплее можете видеть своё отражение. Тут всё-таки (опять же, как и в других мониторах этого класса) покрытие с антибликовым покрытием, поэтому я бы назвал его полуматовым, но ладно — с официальной классификацией спорить не буду.

По замерам, если хотите в двух словах: ве-ли-ко-леп-но. Всё «по высшему разряду». Точнее, по предмаксимальному. И я уже в начале объяснил, с чего вдруг «какая-то там Digma Pro» вдруг такие результаты продемонстрировала. Но сейчас повторю и объясню, почему уровень «предмаксимальный».

Замеры Digma Pro Vision S Яркость при 100% уровне яркости в меню монитора (SDR) 350 кд/м2 (100% заливки белым), 600 нит (25% заливки белым) Яркость при 100% уровне яркости в меню монитора (HDR) 1-2% заливки белым — 1000 кд/м2 10-25% заливки белым — от 800 до 650 кд/м2 50% заливки белым — 350 кд/м2 100% заливки белым — 250 кд/м2 Цветовой охват sRGB от 100% до 136% (в зависимости от выбранного режиме отображения) Цветовой охват DCI-P3 100% Цветовой охват Adobe RGB 90% DeltaE (меньше = лучше) 0.8 Гамма (идеальная — 2.2) 2.2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 6500K Время отклика 0.03 - 0.04 мс (GtG)

QD-OLED (quantum dots OLED — «олед на квантовых точках», очень маленькие нанокристаллы, которые ярко светятся, когда на них попадает свет от источника света в OLED), как технология — это сейчас вершина «пищевой цепочки», вершина «пирамиды качества» мониторов и теликов. Эту технологию в основном в массы двигает Samsung. Ну, то есть BOE и AU Optronics (AUO) тоже чёт там пытаются, но только по выставкам в основном возят прототипы, а такого, чтобы в готовых игровых мониторах (телики и смартфоны/планшеты пока в расчёт не берём) эти панели, сопоставимые с самсунговскими QD-OLED, использовались — такого нет пока.

У LG есть W-OLED (White OLED — матрицы дорогих теликов и мониторов LG подсвечиваются белым источником света внутри пикселя). Тоже технология, призванная сделать OLED ярче (этим W-OLED и QD-OLED и отличаются от «просто OLED» — тут боролись за рост яркости без доп.выгорания, чтобы не «мучать» органику в пикселях напрямую, а просто их подсветить). LGшная технология пока немного отстаёт от самсунговской по яркости, экономичности и цветопередаче, потому что источник света менее эффективный.

Mini-LED чуть слабее (круче по максимальному уровню яркости, хуже по цветопередаче, задержке, склонен к ореолам вокруг букв и объектов из-за того, что светится не каждый пиксель, а зоны подсветки, которых меньше, чем пикселей). А IPS и VA вообще дешман, мы сейчас не о них.

Короче, брендов (шильдиков) на флагманских OLED-мониторах полно — «производителей» мониторов может быть сколько угодно, но если это ТОПОВЫЙ монитор на OLED-матрице в 2025 г., то дисплейная матрица в них либо QD-OLED от Samsung, либо W-OLED (иногда пишут WOLED) от LG. Всё. И если написано «QD-OLED», то тут к гадалке не ходи — это сразу понятно, что в мониторе матрица Samsung.

Но есть и другие признаки того, что наша Дигма Про — это «Самсунг в китайской этикетке под российским брендом».

QD-OLED дисплеи появились не так давно, на сегодня их существует четыре поколения:

Поколение QD-OLED Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Годы выхода 2021-2022 2023-2024 2025 вторая половина 2025 г. + 2026 Максимальная яркость в HDR 1000 нит 1200-1400 нит 1400-1500 нит 1500+ нит Частота До 120 Гц (QHD), хотя бывали и 175 Гц скруглённые До 360 Гц (QHD) До 480 Гц (QHD) До 500 Гц (QHD) До 120 Гц (4K) До 240 Гц (4K) До 240-280 Гц (4K) До 240-300 Гц (4K)

В первом поколении Samsung просто работал на то, чтобы сделать OLED ярким не в ущерб частоте и разрешению. Во втором поколении снизили прожорливость таких мониторов + защитили его от выгорания и немного улучшили цветопередачу. В третьем поколении, как видите по частотам, дело дошло до использования DisplayPort 2.1a, чтобы эти бешеные 480 Гц в 1440p и 280 Гц в 4K крутить. Ну и яркость чуть добавили + надёжность чуть улучшили в долгосрок. В четвёртом поколении расширили дополнительно (хотя куда ещё уж?) цветовой охват, ещё чуть-чуть снизили задержку.

Извините за столько подробностей и букв, но иначе я бы фиг вам объяснил, почему Digma Pro Vision S — это неиронично Samsung QD-OLED второго поколения. И то, что это именно такая матрица — очень хорошо, потому что за свои деньги это просто топ, а что-то более крутое стоит дороже. Но перейдём к конкурентам, чтобы было нагляднее:

Конкуренты

Модель Digma Pro Vision S MSI MPG 271QRX ASUS ROG Swift PG27AQDP Диагональ 26.5” 26.5” 26.5” Тип матрицы Samsung QD-OLED Gen. 3 Samsung QD-OLED Gen. 3 LG W-OLED Разрешение 2560x1440 2560x1440 2560x1440 Тип поверхности Глянцевая антибликовая Глянцевая антибликовая Полуматовая Глубина цвета 10 бит 10 бит 10 бит Соотношение сторон 16:9 16:9 16:9 Максимальная заявленная яркость подсветки 1000 кд/м2 1000 кд/м2 450 кд/м2 Частота вертикальной развёртки 360 Гц 360 Гц 480 Гц Технология адаптивной частоты развёртки NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Контрастность 1500000:1 1500000:1 1500000:1 Поддержка HDR да да да Время отклика 0.03 мс (GTG) 0.03 мс (GTG) 0.06 мс (GTG) Звук 1x выход 3.5 мм, встроенных динамиков нет 1x выход 3.5 мм, встроенных динамиков нет 1x выход 3.5 мм, встроенных динамиков нет Интерфейсы 1x DisplayPort 1.4a (2560x1440 до 360 Гц) 1x DisplayPort 1.4a (2560x1440 до 360 Гц) 1x DisplayPort 1.4a (2560x1440 до 360 Гц) 2x HDMI 2.1 (2560x1440 до 360 Гц) 2x HDMI 2.1 (2560x1440 до 360 Гц) 2x HDMI 2.1 (2560x1440 до 360 Гц) 1x USB-C 3.1 (2560x1440 до 360 Гц) 1x USB-C 3.1 (2560x1440 до 360 Гц) Нет разъёма USB-C 1x USB-B 3.0 1x USB-B 3.0 1x USB-A 2.0 Type-B 2.0 2x USB-A 3.0 2x USB-A 3.0 2x USB-A 3.2 Gen 1 Потребляемая мощность в работе 68 Вт 60 Вт 27 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме ~0.5 Вт ~0.5 Вт ~0.5 Вт Габариты с подставкой 610x567x310 мм 610x532x242 мм 605x548x168 мм Масса 5.5 кг 8.3 кг 6.2 кг Размер крепления VESA 100x100 100x100 100x100 Дополнительно Можно подключать ноутбуки и др. устройства к USB-C монитора (зарядка мощностью до 65 Вт) Можно подключать ноутбуки и др. устройства к USB-C монитора (зарядка мощностью до 90 Вт) Доступен поворот в вертикальную ориентацию дисплея Доступен поворот в вертикальную ориентацию дисплея Доступен поворот в вертикальную ориентацию дисплея Наклон от -5° до +20° Наклон от -5° до +20° Наклон от -5° до +20° Цена в сетевой рознице РФ 70 тысяч рублей 87 тысяч рублей 100 тысяч рублей Цена на маркетплейсах с доставкой из Китая (с учётом пошлин) отсутствует 55-60 тысяч рублей От 62 до 81 тысяч рублей

MSI MPG 271QRX

Я, конечно, понимаю, что MSI дисплейные матрицы не изготавливает, но мне даже было неловко, когда я заполнял таблицу — до того этот монитор с Дигмой Про между собой просто клоны. Я себя почувствовал, как Витя Веклич (Vik-On), когда он разобрал китайский ноутбук Thunderobot (Haier) и обнаружил, что это почти идентичная копия «американского» HP Victus. Ну да ладно, чё я как маленький — такое сплошь и рядом. И в GaN-зарядках, и в SSD, и много ещё где.

Короче, да, тот же самый монитор с чуть другой ножкой (отсюда и разница в весе) и другим оформлением меню, в котором настраивается яркость/контрастность/режимы цветопередачи и т.д. А внутри тот же самый QD-OLED Samsung второго поколения. Из Китая через Ozon Global или AliExpress временами можно очень выгодно его притащить. Конечно, это займёт недели 3-4, гарантии китайские продавцы вам никакой гарантии не предоставят, но сэкономить 10-15 тысяч — чо бы и нет, если вы готовы притащить ноутбук, распаковать монитор в пункте выдачи, включить его и проверить, что дисплей уцелел. Либо сразу унести домой и надеяться на удачу — не так уж часто их «ушатывает» доставка.

И это будет вообще самый лучший вариант для покупки, если вы хотите НУ ОЧЕНЬ КРУТОЙ, почти максимально крутой OLED-монитор. Или «абсолютно максимально крутой», если мы говорим про бюджет до 70 тысяч рублей. А если брать в российских магазинах, а не доставку из Китая, то примерно на такую же суммы выгоднее получается Digma Pro Vision S. Сейчас за покупку этого моника Ситилинк даже какие-то бонусы насыплет, но если вы не постоянный покупатель там, то погасить этими бонусами сможете только до 20% покупки, да и действуют они год, а потом сгорают, поэтому забейте.

Но вот на этом этапе уже более-менее становится понятно, каковы манёвры за «то же самое под породистым шильдиком», в каких случаях выгоднее MSI, а в каких Digma Pro, и уже понятнее, зачем этот Vision S вообще продают (кроме «престижа мундира»).

ASUS ROG Swift PG27AQDP

Просто «аналог из другого лагеря», на матрице LG W-OLED. Частота выше, но выше и время отклика матрицы, а яркость ниже. И прям какой-то выгоды, чтобы предпочитать такой вариант, лично я не вижу (хотя есть целая братия наяривающих на бренд ASUS ROG вопреки всему — ладно там если это флагманские ноутбуки, но в этом мониторе ничего крутого нет).

Это я к тому, что если вам нужен монитор на «крутом» OLED, лучше берите что-то на QD-OLED на данный момент — не обязательно прям Digma Pro (сами видите, выгодно её брать только в сетевой рознице РФ, из Китая могут притащить дешевле): ещё можете посмотреть Dell Alienware AW2725DF (ещё один «клон», только дорогой, потому что «ну что вы, это же АМЕРИКАНСКИЙ БАРИНСКИЙ БРЕНД!»), ещё 27-дюймовые Philips Evnia на таких матрицах бывают (в наших краях, правда, редкость).

Можете вообще прикольнуться на отличненько и заказать из Китая Titan Army G27T8M на ЧЕТВЁРТОМ поколении QD-OLED (правда, влетит даже с доставкой из Китая тысячи в 83 рублей, с учётом пошлин). Или HKC GS27UK взять (тоже QD-OLED, 240 Гц, но пиковую яркость обещают вплоть до 1400 нит, то есть вроде бы это QD-OLED Gen 4) за примерно те же 70 тысяч (с доставкой из Китая), что и просят за Digma Pro Vision S в российских магазинах.

Короче, выбор есть — китайцы штампуют мониторы на этих самсунговских матрицах как угорелые, отличаются между собой такие мониторы почти никак. Главное — какое поколение QD-OLED внутри, а определять это можно по количеству заявленных герц и заявленной пиковой яркости (выше я табличку скидывал в этом же обзоре, листайте).

Выводы

Напрашивается какой-то вывод с шаблонной фразой «первый среди равных». Ну, в российской рознице среди мониторов на матрицах Samsung QD-OLED (если вы не читали обзор полностью и сразу листали сюда, объясняю — это сейчас лучшие матрицы для OLED-мониторов) — да, Vision S пока самый адекватный по цене, MSI, Asus и остальные влетят вам дороже на 15 тысяч рублей в среднем, либо больше.

Другой вопрос, что из Китая (по крайней мере, сейчас, в середине ноября 2025 г., насчёт «потом» — с новыми НДС и новыми налогами на посылки стоимостью дороже 100 евро в 2026 г. — не ручаюсь) можно дешевле на те же 15 тысяч рублей купить такой же монитор… с шильдиком MSI. Абсолютно такой же, с такой же дисплейной матрицей, такой же герцовкой, цветопередачей, яркостью, только ножка и экранное меню будут другими. Но три-четыре недели ждать и есть небольшой риск, что экран повредят, пока будут доставлять.

Или можно зайти иначе: выложить те же 70 тысяч рублей, что за Digma Pro Vision S за монитор с доставкой из Китая и купить монитор на матрице более свежего поколения (немного ярче, 480 Гц вместо 360, немного долговечнее «вдолгую»). Поэтому не буду вам тут заливать, что «это лучшая покупка и альтернатив нет!». Альтернатив полно, просто все они за рубежом.

А в российской сетевой рознице — да, это лучший 27” монитор ВООБЩЕ в пределах бюджета до 80 тысяч рублей на данный момент. Самый яркий, самый быстрый. Да и «оперение» норм — кругом металл, разъёмов для подключения «клавомышей» и ноутбуков/консолей/ПК/ТВ приставок достаточно, самсунговская матрица работает «на все деньги», ничего не испортили. Я вряд ли кого-то смогу переубедить, что «прикинь, монитор Digma Pro не хуже, чем MSI и лучше, чем ASUS по такой же цене!» — народу хоть кол на голове теши, пока общественное мнение не сдвинется (как было с китайскими смартфонами — а ведь тоже когда-то фанаты Sony Xperia и HTC yceрались, что равным их смартфонам нет и не будет), люди всё равно эту информацию будут воспринимать скептически.

Тем не менее, повторяюсь — для покупки «вот здесь и сейчас, с доставкой из РФ» или самовывозом — топ за свои деньги. А бренд… ну а что бренд — вас же не парит, что Keenetic в РФ переименовался в Netcraze, а Coca-Cola — в «Добрый Кола»? И «Хрутка» вместо Nesquick всем норм, и «Ростикс» вместо KFC. Поэтому то, что на матрицу Samsung QD-OLED Gen 2 налепили шильдик Digma Pro вместо MSI — это тоже норма, если за первый вариант просят меньше денег. Главное всегда — это техническая часть.