Открылся прием заявок на шестой сезон акселератора «Фабрика видеоигр»

В Москве открыли прием заявок на шестой сезон акселератора «Фабрика видеоигр». Он продлится с 12 по 28 ноября. Участниками могут стать как опытные студии, так и начинающие команды. Подать заявку на сайте Агентства креативных индустрий Москвы могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся разработкой видеоигр.

© Mos.ru

Экспертное жюри отберет не менее 20 лучших проектов. Победители получат комплексную поддержку: индивидуальные консультации ведущих экспертов игровой индустрии, доступ к специализированной образовательной онлайн-программе для развития профессиональных и предпринимательских навыков, а также помощь в доработке своих игр. Финальным этапом станет питчинг — презентация проектов перед инвесторами, которая состоится 28 января 2026 года. Там команды смогут получить возможность финансирования для дальнейшего развития своих идей.

«За четыре предыдущих сезона участники акселератора разработали 80 пилотных версий игр в самых разных жанрах — от головоломок до космических приключений и проектов по мотивам русских сказок. Лучшие из них получили финансирование на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Сейчас эти игры готовятся к выходу на новых рынках», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Кроме того, в прошедших сезонах участники представили игры в жанрах RPG, хоррор, аркада, экшен, фэнтези, визуальная новелла и других. Среди успешных проектов — киберпанк‑игра Twilight Wars (Comrade Bear Games), тактическая стратегия «Песнь копья» (Divovision Games) и бесплатная браузерная стратегия «НеШахматы». Уже девять игр, созданных участниками акселератора, опубликованы на российских и международных платформах и доступны для скачивания. Пятый сезон акселератора проходит прямо сейчас, финальный питчинг состоится 28 ноября.

Для участников «Фабрики видеоигр» Агентство креативных индустрий Москвы на регулярной основе проводит открытые плейтесты, где все желающие могут прийти и протестировать новые проекты, а также дать разработчикам обратную связь. Для московских разработчиков также проводятся зарубежные бизнес-миссии. В этом году они посетили семь крупнейших видеоигровых выставок в мире — в Китае, Японии, Индонезии, Белоруссии, Саудовской Аравии, Египте и Индии. До конца года предстоит еще одна поездки — в Южную Корею (13–16 ноября).

Агентство креативных индустрий Москвы — институт развития креативного сектора столицы. Его основные задачи — создание благоприятных условий для развития представителей моды, дизайна, современного искусства, видеоигр, музыки, издательского дела, продвижение их продукции на международных рынках, а также формирование положительного имиджа столицы как международного центра креативных индустрий.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».