Профессиональный игрок раньше времени раскрыл выход League of Legends 2

Похоже, что Riot Games готовит полноценное продолжение своей культовой MOBA.

Профессиональный игрок Пак «Thanatos» Сон Гю из команды Cloud9 случайно раскрыл информацию о League of Legends 2, написав об этом в Weibo. Пост вскоре был удалён, но скриншоты уже разошлись по сети.

По словам киберспортсмена, новая версия игры разрабатывается на современном игровом движке, который заменит устаревшую технологическую базу оригинала.

Это позволит разработчикам «избавиться от кода, написанного более 10 лет назад», улучшить производительность и графику, а также реализовать более масштабные геймплейные системы.

Основные механики League of Legends 2 останутся узнаваемыми, но проект получит «комплексные технические и геймплейные улучшения». Все чемпионы пройдут глубокую оптимизацию и ребаланс, при этом их способности и визуальные образы сохранятся.

Riot также планирует переработать интерфейс клиента и часть базового контента.