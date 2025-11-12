Battlefield 6 готовится к крупному обновлению

Дата-майнеры обнаружили в файлах Battlefield 6 девять неанонсированных игровых режимов.

По данным Insider Gaming, они отмечены как «прототипы», что указывает на раннюю стадию разработки. Однако их добавление может стать частью масштабного контентного обновления, готовящегося для шутера.

Среди новых режимов упоминаются Convoy, Fantastic Four, Gunmaster, Touchdown и Tug of War. Вместе с четырьмя ранее найденными типами матчей — Raid, Payload, Squad Shootout и Tank Hunt — общее количество неиспользованных режимов достигло девяти.

Предполагается, что Gunmaster будет аналогом Gun Game из Call of Duty — где игроки должны поочередно использовать разные виды оружия, продвигаясь к победе. А Tug of War намекает на соревновательный режим с борьбой за контроль над территорией.

На данный момент Battlefield 6 уже включает 11 мультиплеерных режимов, а новые, по слухам, могут появиться в 2026 году, после завершения первого сезона контентного плана EA.