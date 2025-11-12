Представлен мини-ПК Olares One с мобильной RTX 5090 и 96 ГБ памяти

Стартап Olares, специализирующийся на локальных и открытых решениях для искусственного интеллекта, представил свой первый продукт — мини-ПК Olares One.

© Ferra.ru

Устройство позиционируется как персональное ИИ-облако, обеспечивающее производительность уровня дата-центра при полном контроле над данными пользователя.

Olares One оснащён мобильной RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7, процессором Intel Core Ultra 9 275HX и 96 ГБ оперативной памяти. При этом система выполнена в компактном и малошумном корпусе.

Работает новинка под управлением Olares OS — открытой операционной системы со встроенным маркетплейсом Olares Market, позволяющим запускать и устанавливать ИИ-приложения в один клик.

© TechPowerUp

По словам основателя компании Пэна Пэна, цель проекта — «вернуть пользователю контроль над искусственным интеллектом и его данными».

Продажи устройства стартуют в декабре на Kickstarter, а публичный показ состоится на выставке CES 2026.