Hobby World выпустил серию сборных моделей с бонусами в War Thunder

Производитель масштабных сборных моделей «Звезда» (принадлежит Hobby World) выпустил коллекцию «Стальная ярость» в сотрудничестве с Pixel Storm. В наборы включены внутриигровые бонусы для War Thunder.

© Riot Pixels

Всего в продаже 10 моделей в масштабе 1/100 — это техника СССР, США и Германии. Все модели есть в War Thunder. Например, это танк Т-34/85, БМП «Брэдли», танк «Пантера». Клей при сборке не понадобится.

В каждый набор входят бонусы для War Thunder: семь дней «премиума», валюта и уникальная техника для одной из наций, в том числе танк T-126 и пикирующий бомбардировщик Ju 87 R-2. Бонусы можно использовать только в версии War Thunder для СНГ и Грузии.

Если купить и зарегистрировать коды из трех разных наборов, подарят 1000 «золотых орлов» и декаль «Улитка-конструктор».