Вышло третье дополнение к Kingdom Come: Deliverance 2

Разработчики ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II представили третье и последнее сюжетное дополнение. Первые два вышли в мае и сентябре.

DLC под названием Mysteria Ecclesiae откроет новую локацию — таинственный монастырь, а также линейку заданий. Главному герою предстоит раскрыть историю смертельной эпидемии. Игроки смогут встретить новых персонажей, а также получить новую одежду и снаряжение.

Одновременно с этим для Kingdom Come: Deliverance II вышел патч 1.5, исправляющий ошибки в квестах и добавивший лицевые анимации для разных языков озвучки. На этом большая часть работы Warhouse над игрой завершена.