Как выполнить задание Echoes of Victory Ridge в Arc Raiders: гайд

Квест Echoes of Victory Ridge в Arc Raiders достаточно прост, если не считать одного нюанса — его локацию нужно отыскать по текстовому описанию, что может быть непросто. Портал PC Gamer рассказал, как выполнить это задание и найти старую нашивку.

Прежде всего, отправляйтесь к Западному разрушенному мосту на севере карты Dam Battlegrounds. Причем дойти нужно до точки, находящейся прямо под названием локации на карте.

Добравшись туда, вы получите новую цель — найти планы боя в убежище под шоссе. Оно представляет собой маленькую секцию дороги, внутрь которой можно забраться; там вас ждет металлический ящик, о котором игра предупредит отдельным уведомлением. Убежище видно, только если смотреть на юг, поэтому для начала отойдите на север и обернитесь.

Из ящика вы получите нашивку. После этого вам останется лишь эвакуироваться с карты, не потеряв ее. Лучшая точка для безопасного побега — люк на болоте или лифт в генераторной, в зависимости от того, что открыто. Но берегитесь патрулирующих ракетчиков, которые частенько встречаются в обеих локациях.