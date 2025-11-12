Почему оперативная память дорожает быстрее золота

Оперативная память — компонент ПК, о котором говорят гораздо реже, чем о CPU или GPU. Но если ее слишком мало, то компьютер попросту не будет нормально работать. RAM нужна каждому ПК, что проблемно, поскольку цены на оперативную память стремительно растут. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

© Unsplash

Для контекста, цены на оперативную память последние годы были достаточно низкими. Из-за этого нынешний скачок выглядит особенно резким: энтузиасты привыкли, что ПК можно до отказа набить плашками RAM за сравнительно скромные деньги.

Однако с середины 2024-го цены на оперативку DDR5 стали вдвое выше; по подсчетам издания Tom’s Hardware, они выросли даже быстрее, чем ценность золота. Флэш-память, используемая в SSD-накопителях для множества разных устройств, тоже растет в цене. А пока производители железа пытаются обеспечить себе запас сырья, на рынке разворачивается настоящая ценовая война, которая дополнительно обостряет ситуацию.

Одна из главных причин, по которым раньше оперативная память была дешевой, проста — предложение превышало спрос. В 2023-м плашек RAM хватало всем, кому они были нужны, и производители DRAM выставляли цены соответствующим образом. Но теперь запасы опустошены, и спрос со стороны дата-центров продолжает расти. По факту, в 2026 году наверняка случится глобальный дефицит DRAM — повышение цен не поможет поставить на рынок больше чипов памяти. Для этого производителям нужно развернуть дополнительное производство, что требует времени.

Почему дата-центры начали закупать так много оперативной памяти? Основной виновник — ИИ, который мотивирует компании массово закупать видеокарты, процессоры, плашки памяти и SSD. Тут можно возразить, что дата-центры используют другие модули RAM, не те, что ставятся в обычные ПК, но производителям железа так или иначе приходится перебрасывать ресурсы. Поскольку именно крупные ИИ-компании создают большую часть спроса и генерируют прибыль, бренды предпочитают тратить производственные мощности именно на них.

Из-за этого производство обычных потребительских модулей памяти сокращается, что и приводит к повышению цен в связи с ограниченным спросом. Но есть еще один важный момент: индустрия пребывает в переходном состоянии между DDR 4 и DDR5. Мощности первой по-прежнему более чем достаточно для запросов большинства людей — новенькие плашки покупают лишь те, кто заинтересованы в сборке мощнейших конфигураций.

Плашки DDR5 более сложны и дороги в производстве, чем DDR4, и компании пока еще не масштабировали его достаточно, чтобы улучшить цены. Есть вероятность, что, в долгосрочной перспективе, сегодняшний бум спроса на оперативную память парадоксально приведет к удешевлению DDR5 — в реальных рыночных условиях у потребителей нет такой сильной тяги к мощным, новым модулям оперативной памяти.

А вот в краткосрочной перспективе это лишь вредит пользователям ПК. Иронично, но DDR4 тоже становится дороже, поскольку производство этого стандарта оперативной памяти постепенно сворачивается. Поэтому те, кто хочет сэкономить, вряд ли смогут задешево купить плашки постарше.

Есть ли способы пережить ситуацию? Конечно есть — пока лучше просто не задумываться о покупке новой RAM, как минимум в течение ближайшей пары лет. Поддаваться панике и бежать в магазин техники за плашками не нужно: дефицит временный, рано или поздно предложение выровняется. Если у вас нет срочной потребности в оперативной памяти, всегда можно подождать; для тех, кто не занимается тяжелыми задачами за рабочим компьютером, вполне хватит и 32 ГБ RAM.