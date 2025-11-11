Авторы skate. признали проблемы игры и заявили, что готовы принимать критику

Команда разработчиков Skate опубликовала открытое письмо, в котором высказалась о проблемах после релиза в раннем доступе и поделилась планами.

© кадр из игры

В Full Circle столкнулись с большим наплывом игроков и множеством сбоев, багов, а также других трудностей. Жалобам геймеров уделили очень много внимания. Особенно тем, что касаются прогрессии. Некоторые до сих пор сталкиваются с зависаниями при выполнении челленджей. Авторы отметили, что чаще всего такие трудности индивидуальны и требуют большого количества сил на исправления.

Разработчики не стали обещать, что изменения будут быстрыми, но заверили, что продолжат трудиться. Также рассказали, какие нововведения будут в следующем сезоне:

Премиум-предметы станут ценнее, чтобы геймеры понимали, на что тратят валюту;

В skate.Pass будет около 90 уровней, а прохождение станет менее затянутым;

Планируют добавить больше брендированных и лицензированных товаров;

Скорректируют экономику событий, чтобы после них не оставалось тематической валюты.

Каждому игроку подарят 2000 Tix и 500 SVB в качестве своеобразной компенсации и благодарности за терпение и доверие.

Отметим, что в Steam у skate. смешанные отзывы. Игроки жалуются на баги, однообразие и проблемы с прогрессией. Команда Full Circle уже раскрывала часть планов по улучшению симулятора.