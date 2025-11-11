Бывший разработчик Marathon заявил, что его бесит термин «экстракшн-шутер»

Крис Сайдс, который с 2020 по 2024 год был сотрудником Bungie и работал над Marathon, признался, что ему очень не нравится термин «экстракшн-шутер».

© кадр из игры

«Когда я работал над Marathon, я общался с маркетологами и мечтал о том, чтобы сказать: „Пожалуйста, придумайте другое название жанра“, потому что „экстракшн-шутер“ — это так глупо. Это единственный жанр, в названии которого отражена механика», — сказал Сайдс.

Он отметил, что существуют игры, которые по описанию подходят под название «экстракшн-шутер», но при этом не используют его. Например, Helldivers 2.

Сайдс также призвал не сравнивать разные игры одного жанра. Говоря об ARC Raiders и Escape from Tarkov, он заявил, что это проекты одного жанра, но при этом они совершенно разные и не подлежат сравнению.

Напомним, Marathon должен был выйти 23 сентября на PC, Xbox Series и PS5, но релиз перенесли на неопределенный срок. Ранее в соцсетях показали возможные кадры вступительной кат-сцены Marathon.