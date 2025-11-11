Fallout 4: Anniversary Edition обругали за большое количество багов и вылетов

Вечером 10 ноября состоялся релиз Fallout 4: Anniversary Edition — юбилейного издания, приуроченного к десятилетию постапокалиптический RPG. Первой серьёзной проблемой, замеченной игроками, стала несовместимость со старыми модами. Однако это была лишь верхушка айсберга, ведь уже в первые часы покупатели новой версии стали жаловаться на большое число багов.

© кадр из игры

За 60 долларов Bethesda подготовила целый букет проблем. Например, убийство с помощью замораживающего оружия формально не приводит к смерти врагов — они просто остаются лежать на земле. Владельцы юбилейного издания не могут получить доступ к Creations Club — той самой платформе, откуда загружаются подтверждённые моды. Без классики тоже не обошлось, ведь Fallout 4: Anniversary Edition склонна к вылетам на рабочий стол и долгим загрузкам даже на мощных системах.

А ещё в сети есть жалобы на проблемы с сохранениями Fallout 4 на PlayStation 5. Якобы свежее обновление RPG уничтожило прогресс PS4-версии без некстген-апдейта. Правда, другие игроки оригинальной версии для PlayStation 4 не столкнулись с никакими проблемами после обновления.

Неудивительно, что обзоры Fallout 4 в Steam за последние 30 дней оказались «смешанными». В последних пользовательских рецензиях как раз жалуются на то, что Bethesda «сломала» игру и превратила её в «кусок бага». А вот отзывы на Creations Bundle (избранные предметы Клуба творчества) оказались в основном отрицательными. Во-первых, многие попросту не могут получить доступ к новинкам. Во-вторых, некоторые считают контент неподходящим для постапокалиптического антуража игры.

Сама Bethesda пока не делала развёрнутых заявлений касательно актуальных проблем. Разработчики лишь заявили, что исправят проблемы с доступом к модификациям из Клуба творчества как можно скорее.