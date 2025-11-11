Саундтрек Hi-Fi Rush незаметно удалили со всех стриминговых платформ

Саундтрек экшена Hi-Fi Rush пропал с крупных стриминговых платформ и, судя по всему, остался только в Steam.

© кадр из игры

В социальных сетях предполагают, что это временная мера, связанная с передачей прав. Игра получила возрастной рейтинг в Южной Корее в рамках перехода к новому издателю — Krafton.

Комментаторы также отмечают, что из-за неопределённости с будущим игры, цены на неё в некоторых магазинах сильно взлетели.

Напомним, что Microsoft закрыла студию Tango Gameworks, однако южнокорейская компания Krafton приобрела её, сохранив команду. Она, кстати, уже ведёт работу над сиквелом Hi-Fi Rush, а также открыта к новым играм. Tango Gameworks ищет талантливых программистов, аниматоров, дизайнеров уровней и художников. Подробности об их новом проекте пока не раскрываются.