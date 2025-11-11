Destiny 2 и покупка Bungie не оправдали ожиданий Sony

Судя по свежему финансовому отчёту Sony, дела у PlayStation идут отлично — продажи PS5 и видеоигр стали только больше за прошедший год. Однако есть и то, что японскую корпорацию разочаровало — это покупка Bungie и текущие успехи Destiny 2 в частности.

Финансовый директор Лин Тао заявила, что Destiny 2 «не оправдала» ожиданий Sony, которая купила Bungie в 2022 году за 3,6 миллиарда долларов. По словам руководительницы, именно научно-фантастический шутер привёл к снижению операционной прибыли сегмента игр-сервисов (Game & Network Services), тогда как в целом был зафиксирован рост продаж. Bungie обесценилась примерно на 204 миллиона долларов, а «дополнительные затраты» в подразделении составили почти 119 миллионов долларов.

В Sony отметили, что вовлечённость игроков Destiny 2 также упала. Простые игроки могут легко заметить это по онлайну в Steam. В 2025 году пик пришёлся на 108 тысяч человек, тогда как рекорд 2024 года превысил 314 тысяч одновременных пользователей.

«Что касается Destiny 2, то частично из-за изменений в конкурентной среде уровень продаж и вовлечённость пользователей не оправдали наших ожиданий в момент приобретения Bungie. Несмотря на это, что мы продолжим совершенствоваться. На данный момент мы пересмотрели бизнес-прогноз в сторону понижения и зафиксировали убыток от обесценения части активов Bungie», — заявила Тао.

Вместе с этим Sony рассматривает возможность того, что Marathon также не оправдает ожиданий. Напомним, что это новый шутер Bungie, который был отложен на фоне массовой критики альфа-тестирования и должен выйти до конца марта 2026 года. Японская корпорация уверена, что возможные проблемы шутера не приведут к проблемам всего игрового подразделения в целом.