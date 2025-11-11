Для EA Sports FC 26 вышел четвертый патч

Компания Electronic Arts выпустила уже четвёртый большой патч для EA Sports FC 26. Апдейт под версией 1.2 уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

© Чемпионат.com

Так, разработчики улучшили игру в атаке — атакующие футболисты теперь охотнее забегают в штрафную. А вот точность акробатических ударов слёту заметно снизили после жалоб многих пользователей. Авторы также улучшили игру в защите: защитники теперь лучше опекают нападающих во время розыгрыша угловых.

Изменения коснулись и вратарей — теперь они чаще ловят мяч в руки, а не выносят его кулаком, совершают более качественные рывки рядом с нападающими и занимают более выгодную позицию на воротах во время ударов низом.

Разработчики также устранили баги в режиме карьеры, улучшили интерфейс в Ultimate Team, доработали стабильность ПК-версии и внесли некоторые другие изменения. Ознакомиться со всеми деталями патча можно в самом клиенте EA Sports FC 26 на русском языке.