Call of Duty: Black Ops 6 получила награду за экологичность

Call of Duty: Black Ops 6 не осталась без наград в этом сезоне и получила признание. Правда, от «зелёных» на Playing for the Planet и Green Jam 2025.

© кадр из игры

Организаторы отметили Activision Publishing Inc. и их шутер в категории «Лучшие зелёные технологии». Эксперты поощряли игры, при создании которых использовались технологии с оптимизированной энергоэффективностью. Как пояснили сами организаторы премии, их интересуют технологии, которые позволяют снизить потребление электричества на различных устройствах.

Напомним, что к выходу Battlefield 6 и добавлению в неё королевской битвы создатели Call of Duty: Black Ops 6 запускали бесплатные недели. Однако это не помогло им стать популярнее главного конкурента.

А уже 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox выходит Call of Duty: Black Ops 7. Шутер уже доступен для предзагрузки, а разработчики озвучили системные требования. В очередном видео из серии Dev Talk они рассказали, каким будет эндгейм-контент в сюжетной кампании.