Первый трейлер GTA 6 побил рекорд «Войны бесконечности»

В сети обратили внимание, что первый трейлер Grand Theft Auto VI, вышедший ещё в декабре 2023 года, стал самым просматриваемым трейлером медиа-продукта на YouTube. К 11 ноября ролик на официальном канале Rockstar Games посмотрели почти 268,7 миллиона раз. Этого хватило для того, чтобы уйти в отрыв от фильма «Мстители: Война бесконечности» на более чем 100 тысяч просмотров.

© кадр из игры

Просмотры у дебютного ролика GTA 6 набирались планомерно, но наверняка недавний перенос игры на 19 ноября 2026 года вызвал ещё больше интереса. Например, многие ринулись пересматривать оба трейлера. Второй, вышедший в мае этого года, успел собрать более 138 миллионов просмотров.

Будет очень интересно посмотреть на успехи нового видео, которое поклонники ожидают увидеть в ближайшее время. Однако одна из недавних теорий, основанная на времени на часах Джейсона с официального скриншота, оказалась несостоятельной.

Стоит отметить, что почти 269 миллионов просмотров — это рекорд лишь среди трейлеров продуктов развлечений. На YouTube есть десятки роликов, с годами собравших миллиарды просмотров: от музыки до мультсериалов.

GTA 6 разрабатывается для PlayStation 5 и Xbox Series. Инсайдер Том Хендерсон заявил, что игра уже полностью готова. Второй перенос же связан с желанием избавиться от максимального количества багов. Правда, некоторые считают, что стоимость боевика вырастит до 100 долларов — всё дело в увеличенной стоимости разработки из-за её продления на целый год.

А ещё перенос успели обсудить в парламенте Польши. По мнению тамошнего политика, ситуация стала «огромным скандалом».