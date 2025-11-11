Dune: Awakening растеряла игроков и теперь уступает по онлайну даже Conan Exiles

Мультиплеерная Dune: Awakening, которая ещё летом привлекала под сотню тысяч игроков ежедневно, растеряла весь свой онлайн.

© кадр из игры

Согласно данным SteamDB, сейчас в игре находится всего 3,5 тысячи человек, а на пиках онлайн не поднимается и выше 10 тысяч. Больше игроков привлекает даже другое творение Funcom. У Conan Exiles показатель на момент написания материала свыше четырёх тысяч человек.

Отзывы на Dune: Awakening в Steam остаются «в основном положительными», но недавние обзоры уже опустились до «смешанных». Игроки недовольны слабым геймплеем, техническими проблемами, которые не решаются долгое время, и невероятными требованиями к гринду. Отдельно выделяют постоянные потери транспорта, баз и накопленных ресурсов.

Что касается последнего, создатели Dune: Awakening попытались исправить проблему и выпустили патч, который позволяет восстанавливать разбитую технику, однако геймеры всё равно остались недовольны.

Dune: Awakening, кажется, погрязла в проблемах и негативе сообщества. Игроки так сильно раскритиковали дополнение Lost Harvest, что разработчикам пришлось извиняться. Вдобавок в Funcom прошла волна сокращений.