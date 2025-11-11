Шутер Serious Sam 2 может получить поддержку достижений

Похоже, что Croteam не собирается останавливаться на предыдущих двух обновлениях для шутера Serious Sam 2, которые были приурочены к 20-летней годовщине. 10 ноября в базе данных игры в Steam нашли упоминание 22 достижений, каждое из которых получил лишь 0,1% игроков — вероятно, разработчики уже тестируют «ачивки» и вылавливают проблемы с их получением.

© кадр из игры

По списку достижений видно, что они получились довольно типичными для серии. Игрокам предстоит завершить все эпизоды сюжета на любом из уровней сложности. Однако хардкорщики также должны оценить «ачивку» за прохождение на сложности Serious («Крутой», «Сэм» в зависимости от локализации). На ней же предстоит пройти игру с трёхкратным множителем врагов — вот это будет мясо!

Для того, чтобы выбить «подсолнух» в Steam, нужно будет найти 60 секретов и убить 50 тысяч монстров. Также ряд достижений связан с механиками, которые есть только в Serious Sam 2. Игрокам предлагается кинуть 300 гранат, получить 20 дополнительных жизней на одном уровне и запустить в полёт сотню взрывных попугайчиков.

Вероятно, обновление с поддержкой достижений выйдет уже в ближайшее время. И раз Croteam активно взялась за поддержку второй части, то игроки хотят увидеть и мастерскую Steam для беспрепятственной установки модов.

За последнее время разработчикам действительно удалось привлечь внимание игроков к Serious Sam 2. Например, вскоре после выхода первого юбилейного обновления шутер обновил свой рекорд онлайна в Steam. А ещё у игры появилась совместимость со Steam Deck, поэтому наслаждаться классикой без всяких проблем теперь можно где угодно.