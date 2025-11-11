Продажи экстракшен-шутера ARC Raiders превысили 4 млн копий

Студия Embark и издатель Nexon объявили, что тираж экстракшен-шутера ARC Raiders превысили 4 млн копий. С момента релиза прошло почти две недели. Авторы поблагодарили геймеров за поддержку.

© Чемпионат.com

Arc Raiders — эвакуационный шутер, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу.

Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Проект также официально вышел в российском Steam по цене в 3220 рублей.