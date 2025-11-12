Росстандарт опроверг разработку ГОСТа для видеоигр

В России не планируют вводить государственный стандарт для компьютерных игр. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на официальный ответ Росстандарта заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Информация о возможной разработке ГОСТа для игр появилась в октябре. Ряд СМИ сообщал, что новый стандарт якобы будет регламентировать критерии классификации видеоигр, включая проекты, использующие образы персонажей кино и анимации.

Однако, как уточнили в Росстандарте в ответ на депутатский запрос Горелкина, речь не идет о регулировании компьютерных игр. Планируемый стандарт относится к традиционным играм и игровым средствам, применяемым в рамках психолого-педагогической экспертизы, и не распространяется на цифровые игровые продукты.

Таким образом, обсуждение отраслевого регулирования видеоигр в формате ГОСТа на данном этапе не ведется.

«Видимо, ГОСТ будет распространяться только на детские игрушки. Надеюсь, что их производители в обсуждении стандарта участие принимали», — заключил Горелкин.

