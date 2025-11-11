Почему закрыли «успешное» производство отечественных процессоров

Производство российских процессоров оказалось невостребованным, но это не проблема, заявил НСН Денис Кусков.

Российские аналоги процессоров, Baikal M и «Эльбрус», могут использоваться только в ограниченных отраслях, но они не пригодились и там. Однако это не повод для расстройства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.

Эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M в РФ прекращен из-за дефицита компонентов. Российское производство пришлось остановить, так как для продолжения требуется наращивание мощностей и государственная поддержка отрасли. Однако сам проект был признан успешным. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Кусков подчеркнул, что это не удивительная ситуация.

Ни процессоров, ни смартфонов: Клименко указал на необходимость российских разработок

«В мире процессоры создают лишь несколько компаний, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Это, прежде всего, Qualcomm, IBM, AMD и китайские игроки. На сегодняшний момент надо понимать, что не только в России, но и в других странах создать собственные процессоры практически невозможно. Это дело десятков лет. Те процессоры, которые у нас были, Baikal и “Эльбрус”, могли использоваться в определенной части техники, которая не требовала портативности и мобильности. Но даже эти варианты оказались не востребованы. Они могли бы применяться в системах хранения данных. К сожалению, этот вопрос оказался проблемным, и очевидно, что в ближайшее время он не может быть решен в нашей стране», — указал он.

