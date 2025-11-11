Новому Xbox предсказали продаже лучше, чем у Switch 2

Windows Central поделилось прогнозом, согласно которому новое поколение Xbox может стать одним из самых успешных запусков в истории игровой индустрии.

По оценке издания, Microsoft сможет продать около 20 млн устройств за первый год после выхода консоли — больше, чем ожидаемые 18 млн у Nintendo Switch 2.

По слухам, новая приставка, которую могут назвать Xbox Prime, будет напоминать гибрид между ПК и консолью, с полноценной поддержкой Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Такой подход, по мнению Кордена, идеально вписывается в новую стратегию Microsoft, ориентированную на экосистему Windows и универсальный доступ к контенту.

Для сравнения: Xbox 360 продали 8,5 млн за первый год, Xbox One — 10 млн, а Xbox Series X/S — 11 млн. Если прогноз Кордена оправдается, новая консоль сможет удвоить успех текущего поколения и укрепить позиции Microsoft на рынке.