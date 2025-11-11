Энтузиаст сделал полностью выдвижной световой меч из «Звездных войн»

Автор YouTube-канала HeroTech показал уникальную разработку — полностью выдвижной световой меч. Он может мгновенно выпускать и втягивать клинок обратно в рукоять, как в фильмах серии «Звёздные войны».

Основа устройства — классическая рукоять Graflex, использовавшаяся в оригинальной трилогии. Внутри размещены моторы, система подсветки и механизм вращения, создающий реалистичное «свечение» клинка.

Сам клинок выполнен из прозрачного телескопического стержня с мощной LED-лентой внутри. Меч включается с помощью магнита, без кнопок, и управляется микроконтроллером Proffieboard.

По словам разработчика, конструкция достаточно прочная, чтобы выдерживать лёгкие удары, а световое лезвие имитирует эффект «живого света» из фильмов.

На создание прототипа ушло несколько лет и сотни тестов. В будущем HeroTech планирует улучшить прочность клинка, добавить новые цвета и упростить сборку, чтобы фанаты могли собрать собственный «настоящий» световой меч.