В Dota 2 началась коллаборация с Monster Hunter

Valve объявила о запуске масштабного кроссовера Dota 2 x Monster Hunter, который добавил в игру новую систему охоты, создание предметов, тематические наборы, питомцев и монстров из знаменитой серии Capcom.

Игрокам предстоит выслеживать героев, собирать материалы и изготавливать снаряжение, вдохновлённое классическими доспехами Monster Hunter. Все базовые версии наборов можно получить бесплатно, принимая участие в охоте.

В рамках события в Dota 2 появилось шесть новых комплектов для героев, каждый из которых имеет три альтернативные версии. Один из самых заметных элементов коллаборации — возможность для Dragon Knight превратиться в легендарного раталоса. Также в игре появились курьер-палико и питомец-хрюшка Poogie, для которых доступны уникальные костюмы.

Для владельцев походного комплекта открывается доступ к дополнительному контенту: редким монстрам (в том числе буллфанго для Beastmaster), тематическому музыкальному паку, коллекции сезонных граффити и наборам материалов для крафта. Комплект также включает альтернативные версии наборов с особыми визуальными и Immortal-эффектами.

Одновременно с этим в игре появился новый раздел — «Атлас героев», который фиксирует успехи игроков и раскрывает дополнительные детали истории персонажей.

Менеджер состава BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили отметил, что это начало эпохи коллабораций в Dota 2.

Событие продлится три месяца. Valve отмечает, что участие в охоте и создание предметов станут ключевыми активностями сезона.