Перечислены лучшие и худшие блоки питания ПК на конец 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале Serodji эксперт рассказал, к каким блокам питания для компа сейчас стоит присмотреться, а каких лучше избегать.

Сегодня на рынке есть огромное количество разных блоков питания, в том числе на маркетплейсах. Однако брать на Ozon модели неизвестных китайских фирм точно не стоит. Если вы не можете в Интернете найти обзор на какой-то блок питания оттуда - избегайте его. Хорошие варианты люди всегда протестируют и расскажут об этом. Список плохих производителей - ниже. Среди них есть, например, и Huntkey, Ginzu, Aerocool (Formula), и Deepcool до линейки PK-D. Из MSI плохие варианты - A-BNL, A-DN.

Среди хороших производителей, которым есть смысл доверять, на первом месте стоит Ocypus (Delta/Iota). У них пока всего три модели, но все они качественные за свои деньги.

Montech если и стоит покупать, то со скидкой. Обращайте внимание только на Century G5 и Titan Gold.

У 1stplayer имеет смысл рассматривать только любые NDGP. У Adata хорошие варианты - Kyber, Core Reactor 2, Core Reactive 2 VE, Cybercore 1/2.

Chieftec тоже будет неплохим выбором. Смотрите на модели Polaris 3.0, Vega, Atmos. От Cougar блоки питания Atlas подойдут для бюджетных ПК. Из других годных вариантов этого бренда - GST, GLE, GEX X2, GEX Pro, GR.

У Deepcool (Gamestorm) стоит покупать PK-D для бюджетных сборок, PN-D/M, PQ-D, PX, PM для остальных.

Из MSI хорошие блоки питания - MAG A-GL/MAG A-GLS PCIE 5, MEG AI-P/AI-T, MPG A-G/A-GF/A-GS.

Блоки питания у Seasonic/Super Flower можно брать, кроме линейки Zilion.

Другие подходящие варианты вы можете посмотреть на скриншотах выше.