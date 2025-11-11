Resident Evil Survival Unit для мобильных устройств выйдет через неделю

Aniplex и JoyCity Corporation сообщили, что Resident Evil: Survival Unit высадится на iOS и Android 18 ноября. Это условно-бесплатная управленческая игра-«выживалка» с известными героями серии Resident Evil.

© кадр из игры

В Resident Evil: Survival Unit нужно строить базу и добывать ресурсы. За ресурсами и для разведки местности будете посылать отряд выживших. По словам авторов, в геймплее они попытались соединить «глубину стратегий в реальном времени с доступностью мобильных игр».