Есть ли разница в скорости работы ПК на Windows 10 22H2 и Windows 11 25H2

На YouTube-канале Games Choices в одном из выпусков показали, как в 1440р показывают себя сборки на Windows 10 и Windows 11.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал корпус DarkFlash DK431, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, матплату ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, оперативную память XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 32GB CL30, видеокарту RX 9070 XT XFX Swift 16GB, систему охлаждения ID-Cooling FX360 INF 360mm ARGB Liquid Cooler, NVME XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4 M.2 2TB, блок питания LEADEX VII Platinum PRO 1000W ATX 3.1.

Всего в 2К запускались 11 игр, среди которых Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077, Dying Light The Beast, Mafia The Old Country, Hitman 3, Ghost of Tsushima, CS:GO 2, Black Myth Wukong, Forza Horizon 5.

В Marvel's Spider-Man 2 с высоким пресетом средняя частота кадров составляла 142 к/с (Windows 10) и 155 к/с (Windows 11).

The Last of Us Part 2 шла тоже на настройках графики High. Средний FPS равнялся в этой игре 126 к/с (Windows 10) и 139 к/с (Windows 11).

Cyberpunk 2077 тестировалась с пресетом Custom. Средняя производительность здесь находилась на уровне 121 к/с (W10) и 125 к/с (W11).

CS:GO 2 запускалась на настройках графики Custom. Средняя частота кадров в этой игре составляла 470 к/с в обоих случаях.

В игре Forza Horizon 5 с ультра-графикой средний FPS равнялся 215 к/с (Windows 10) и 216 к/с (Windows 11).

© Games Choices

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Без учёта результатов с FSR 4 разница между Windows 10 и 11 составила в среднем 3% (164 к/с и 169 к/с соответственно).