В Steam стартовал Фестиваль игр про животных со скидками на сотни игр

10 ноября в Steam начался Фестиваль игр про животных. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр про домашних и не только животных с большими скидками.

Интересные предложения на Фестивале игр про животных

ARK: Survival Ascended — 2110 рублей (- 50%)

Restaurats — 599 рублей (- 25%)

Revenge of the Savage Planet — 540 рублей (- 60%)

Goat Simulator 3 — 440 рублей (- 60%)

Party Animals - 742 рубля (- 40%)

Night in the Woods — 355 рублей (- 50%)

Lost Ember — 154 рубля (- 70%)

Animal Shelter — 142 рубля (- 80%)

Spirit of the North — 87 рублей (- 80%)

Spirit of the North 2 — 660 рублей (- 40%)

Megaquarium — 264 рубля (- 70%).

Распродажа игр про животных в Steam продлится до 17 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.